Суд дал многолетний срок россиянину-боевику "ЛНР" за убийство украинских военных

Артемовский городорайонный суд Донецкой области признал виновным гражданина Российской Федерации в убийствах украинских военных в зоне АТО в декабре 2014 года и приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Такую информацию озвучил первый заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук, сообщается на официальной странице надзорного ведомства в соцсети Facebook.

По информации генпрокуратуры, россиянин в 2014-м году прибыл в город Красный Луч (ныне официально – Хрустальный) Луганской области, где в декабре вступил в сговор с боевиками группировки "ЛНР".

Россиянин вызвался обслуживать военную технику их механизированного батальона "Август".

"В дальнейшем подозреваемый, выполняя отведенную ему роль, обслуживал и руководил танком модели "Т-64-Б"", экипаж которого осуществлял огневое поражение позиций сил АТО вблизи города Санжаровка Донецкой области, в результате чего получили телесные повреждения и погибли военнослужащие Вооруженных Сил Украины", - заявил Сторожук.

По его словам, после боевого столкновения бойцам ВСУ удалось обезвредить танк и захватить россиянина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что суд отправил в тюрьму террориста "ЛНР".