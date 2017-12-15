В Украину надвигается настоящая зима со снегом и морозами

На выходных в Украину придет новый циклон, который принесет дожди со снегом.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра на странице в Facebook, после выходных в Украину придет зима, которая будет умеренно-снежной и не слишком холодной.

Уже с 18 декабря, согласно нынешним прогнозам синоптиков, в Украину придет настоящая зима.

"Снег, который выпадет в результате прихода циклона, не растаете — температура будет минусовой, ночью, кроме юга и востока, до семи градусов мороза", – отмечается в сообщении.

Сегодня, 15 декабря, ожидается облачная погода. В восточных и западных областях прогнозируется дождь, в Карпатах — сильные осадки и метели. При этом в Карпатах объявлено штормовое предупреждение. На остальной территории страны без осадков.

Температура воздуха 15—16 декабря ожидается на уровне 5-8 градусов тепла, в южных областях 8-12 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы до 15-20 м/с.

17 декабря в западной части страны ветер сменится на северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха будет падать.

Ранее синоптики сообщали, что нынешней зимой в большинстве областей Украины ожидается дефицит осадков, температура воздуха в пределах нормы — 5-6 градусов мороза.

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