Генерал сделал важное заявление о ядерном статусе Украины

Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что Украине следует вести работу по восстановлению своего ядерного статуса, учитывая реальную угрозу применения Россией ядерного оружия.

Говоря в контексте возрастающей вероятности применения Россией ядерного потенциала, он отметил: "Отсюда возникают соответствующие требования к государствам, которые могут им противостоять. В первую очередь, к Украине, поскольку у нас с Россией война", пишет "Обозреватель".

"Как бы мы ни старались усилиться по обычному вооружению, при таком подходе нам, возможно, придется вернуть ядерное оружие. Наш противник говорил о том, что был готов применить против нас ядерное оружие, но не применил, сейчас он развивает ядерное вооружение. Когда страна-агрессор в лице руководства делает такие заявления, из этого надо делать выводы. Украине необходимо обезопасить себя от этой угрозы", — сказал генерал.

По его мнению, "пока этот вопрос следует решать военно-дипломатическим путем, но закладывать основы к восстановлению ядерного статуса, поскольку это небыстрый процесс. И стать экономически сильным настолько, чтобы, когда подойдет время и необходимость, перевести разговоры из плоскости возможностей в плоскость категорических требований и решений".

Напомним, в России заговорили о применении ядерного оружия из-за конфликта на Донбассе