В Одессе освободили террористов, фигурантов "дела 2 мая" и "создателей ОНР" для обмена пленными

В Одессе фигурантам ряда сепаратистских и террористических дел, находящихся сейчас в городском СИЗО, отменяют меру пресечения в виде содержания под стражей и отпускают под личное обязательство в сопровождении сотрудников СБУ в обмен на украинских военнослужащих, которые попали в плен к боевикам "ЛДНР".

Согласно сообщению руководителя пресс-службы прокуратуры Одесской области Инны Вербы, готовят к обмену россиянина Евгения Мефёдова, который был освобожден из-под стражи судом по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, пишет 112 Украина.

"Вчера, 14 декабря, он был освобожден в зале суда, то есть отменена мера пресечения в виде содержания под стражей. Сразу сотрудниками правоохранительных органов обеспечена ему меры по охране. Сейчас уже готовятся к обмену", – сказала она.

Верба отметила, что подробности и дату обмена она не уполномочена раскрывать.

"У меня уже нет информации о том, что он находится в Одессе, вчера он был освобожден в зале суда", – ответила она на вопрос о местонахождении Мефёдова.

"Могу сказать, что в целом за несколько дней это уже восемь человек, которые являются подозреваемыми и обвиняемыми по ряду уголовных производств – преступления против национальной безопасности, территориальной целостности, общественной безопасности – были в таком же порядке освобождены из-под стражи в зале суда", – добавила пресс-секретарь областной прокуратуры.

"По ним обеспечивается процесс обмена на наших военнопленных и других лиц, незаконно находящихся на территории незаконных вооруженных формирований", – сообщила она.

Верба добавила, что "прокуратура, полиция, Служба безопасности Одесской области принимают все меры, чтобы как можно больше наших украинских граждан возвращались из незаконного содержания".

Как сообщает "Думская", товарищ Мефёдова — Сергей Долженков ("капитан Какао") от обмена отказался и остается в СИЗО.

Однако, пророссийские издания со ссылкой на близких Долженкова утверждают, что он не отказывался от обмена, его просто не включили в список. Они полагают, что украинские власти "по тем или иным причинам не хотят менять Долженкова".

Кроме того, Малиновский райсуд освободил прямо в зале четверых ветеранов войны в Афганистане, которых обвиняют в попытке создания так называемой "Одесской народной республики" и покушении на убийство народного депутата Алексея Гончаренко.

На обмен идет экс-глава областного комитета ветеранов Афганистана, бывший депутат горсовета Александр Луценко и Игорь Махиненко. Двое других обвиняемых остаются в Одессе, но под домашним арестом.

Также будут переданы боевикам подозреваемые в теракте на улице Жуковского (покушение на Марка Гордиенко) и бывший десантник Владимир Дорогокупец, которого обвиняют в вербовке террористов и растлении несовершеннолетних.

Как уточняет "Таймер", на обмен идет только один подозреваемый в теракте на Жуковского — Семен Бойцов. Второй, Мирослав Мельник, по неизвестным причинам на малую родину пока не попадает.

Также будут переданы боевикам Алексей и Елена Власенко, которых подозревали в передаче противнику информации о военных перевозках на Одесской железной дороге, и Максим Генко — участник банды под названием "Бригада оперативного реагирования", поджигавшей банкоматы "ПриватБанка".

"Первый этап начался. Сегодня всех отправят в Харьков, а оттуда — на место обмена", — отметил источник.

Подозреваемые в терактах у волонтерских центров и у здания СБУ пока остаются в СИЗО, уточнили наши информаторы, но, скорее всего, и они отправятся на восток страны.

Как известно, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что самый масштабный обмен пленными должен состояться до Нового года, Украина ждет возвращения 74 граждан.