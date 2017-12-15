На Черкасщине задержали российского шпиона, опубликованы фото и видео

Россиянин был завербован Службой внешней разведки РФ еще в 1996 году.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.
"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области агента Службы внешней разведки Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Оперативники установили, что уроженец Самары (РФ) длительное время проживал на территории Черкасской области и получил украинское гражданство, мужчина был завербован Службой внешней разведки РФ еще в 1996 году.
"С началом российской агрессии кураторы поставили агенту задачу стать участником общественно-политических структур патриотического направления. Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленник осуществлял подрывную деятельность в Киеве и Черкасском регионе. Полученную информацию агент передавал российским спецслужбам", — говорится в сообщении.
С началом боевых действий на востоке Украины он также вербовал наемников для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций "ЛДНР", говорится в сообщении.
Сообщается, что сотрудники СБУ задержали агента спецслужб РФ во время спецоперации. В ходе обыска дома у злоумышленника правоохранители обнаружили мобильные устройства с контактами кураторов и компьютерную технику с доказательствами передачи информации спецслужбам РФ.
В настоящее время ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее СБУ задержала на Луганщине шпиона ЛНР.