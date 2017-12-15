Украинская армия приняла на вооружение беспилотник-разведчик

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение польский беспилотник Fly Eye, который тщательно проверяли на соответствие заявленным характеристикам во время испытаний.

Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Степан Полторак, говорится в сообщении в Facebook Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что конструкция беспилотника не отличается особой сложностью. Этот аппарат имеет прямое крыло с размахом 3,6 м, к которому крепится фюзеляж характерной формы. БпЛА оснащен электрическим мотором. В центральном отсеке фюзеляжа размещено необходимое для осуществления разведки оборудования.

Fly Eye имеет длину 1,9 м, его взлетный вес составляет 11 кг, тогда как на полезную нагрузку приходится 4 кг. Силовая установка позволяет аппарату развивать скорость до 160 км/ч и подниматься на высоту до 4 км. Продолжительность полета в зависимости от разных факторов — в пределах двух-трех часов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе испытали новейший дрон-невидимку.