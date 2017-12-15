Украинская армия приняла на вооружение беспилотник-разведчик

Конструкция беспилотника не отличается особой сложностью.
Вооруженные силы Украины приняли на вооружение польский беспилотник Fly Eye, который тщательно проверяли на соответствие заявленным характеристикам во время испытаний.
Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Степан Полторак, говорится в сообщении в Facebook Сухопутных войск ВСУ.
Отмечается, что конструкция беспилотника не отличается особой сложностью. Этот аппарат имеет прямое крыло с размахом 3,6 м, к которому крепится фюзеляж характерной формы. БпЛА оснащен электрическим мотором. В центральном отсеке фюзеляжа размещено необходимое для осуществления разведки оборудования.
Fly Eye имеет длину 1,9 м, его взлетный вес составляет 11 кг, тогда как на полезную нагрузку приходится 4 кг. Силовая установка позволяет аппарату развивать скорость до 160 км/ч и подниматься на высоту до 4 км. Продолжительность полета в зависимости от разных факторов — в пределах двух-трех часов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе испытали новейший дрон-невидимку.