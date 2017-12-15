В СБУ назвали число пропавших без вести украинцев с начала российской агрессии

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак назвал число пропавших без вести украинцев с начала российской агрессии.

По его словам, с начала агрессии Российской Федерации (РФ) пропавшими без вести считаются 403 гражданина Украины, в том числе 123 военнослужащих, бойцов добровольческих батальонов и милиционеров, сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ вместе с другими ведомствами делает все возможное, чтобы установить их судьбу. Верю, что они живыми вернутся к своим семьям", — подчеркнул глава СБУ.

Напомним, в октябре главный военный прокурор — заместитель генпрокурора Анатолий Матиос заявил, что 341 украинский военный числится пропавшим без вести в зоне АТО на Донбассе.