В зоне АТО притихли боевики, на одном направлении было неспокойно

В пятницу, 15 декабря, в зоне АТО на Донбассе с начала суток и до 18 часов боевики уменьшили количество обстрелов позиций украинских воинов — пять раз нарушили "режим тишины" на Донецком направлении.

Наши бойцы в двух случаях открывали ответный прицельный огонь, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В частности, враг из 82-мм минометов вел огонь у Опытного, из гранатометов разных видов атаковал защитников Водяного и шахты "Бутовка", а из легкого пехотного вооружения — защитников Песков и Авдеевки.

Ранее в штабе АТО сообщили, что за прошедшие сутки — 14 декабря — на востоке Украины террористы 24 раза нарушили "тишину", в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения, а еще столько же — боевые травмы.