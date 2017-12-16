Закарпатье накрыло наводнение: перекрыта траса, сотни домов подтоплены, опрубликованы фото и видео

На Закарпатье сильные дожди и снег привели к повышению уровня воды в реках. Уровень подъема воды местами может достичь исторического максимума. Уже затоплены десятки населенных пунктов, дороги и рухнул мост.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

Были подтоплены 1 357 га сельхозугодий, 278 домохозяйства, 22 подвальных помещений и дорожное полотно 4 автомобильные дороги протяженностью 820 м.

В селе Котельница произошло разрушение транспортного моста, в результате чего без транспортного сообщения остались около 50 домохозяйств.

Сейчас продолжается ликвидация последствий непогоды.

Как сообщается на сайте губернатора Геннадия Москаля, наиболее критическая ситуация сложилась в Иршавском и Виноградовском районах.

Там утром, 16 декабря, между селами Сильце и Ольховка река Боржава вышла из берегов и перелилась через трассу "Мукачево - Рогатин". Подтоплено около 150 метров дорожного покрытия, автомобильное движение перекрыто, объезд автотранспорта осуществляется через Иршаву - Долгое - Липецкую Поляну и Хуст.

В селе Ольховка подтоплено около 50 подвалов жилых домов, однако, поскольку вода в Боржаве продолжает подниматься, под угрозой подтопления еще около сотни дворов. Со вчерашнего дня на месте работают передвижные насосные станции, для минимизации дальнейших подтоплений водники и спасатели укрепляют дамбы мешками с песком.

В Латорице уровень подъема воды в реках может превысить исторический максимум, зафиксированный в 2001 году. В результате интенсивных дождей, которые с небольшими перерывами идут на Закарпатье уже неделю, вода в основных водных артериях резко поднялась, область накрыла третья паводковая волна.

Ниже по течению Боржава также вышла из берегов, подтоплены парниковые участки в Заречье и Великих Комятах на Виноградовщине. На левобережье Великих Комят возникла угроза подтопления жилых домов, поэтому ГСЧС с использованием спецтехники прокопало дамбу на правом берегу и пустило воду на сельхозугодья. Сегодня в 11:00 дорога "Заречье - В. Комяты" будет перекрыта до конца дня, объезд транспорта (в том числе большегрузного) будет осуществляться через Берегово и Виноградов, а также через Иршаву - Долгое - Липецкую Поляну и Хуст".

Отмечается, что по области подтоплено свыше тысячи гектаров сельхозугодий, на откачивании воды работают 17 насосных станций. По состоянию на 9:30 вода в Латорице не доходит всего 60 см до исторического максимума катастрофического паводка в 2001 году и все еще продолжает прибывать. До вечера исторический максимум может быть достигнут.

В комментарии "112 Украина" Москаль заявил, что пострадавших в результате паводка нет. Он также добавил, что во второй половине дня должен пройти пик подъема воды.

"Наиболее критический момент у нас будет со второй половине дня, должен пройти пик паводковой волны... Пострадавших, потерпевших, без вести пропавших нет", — заявил он.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланку и остров Ява обрушились мощный циклон с сильными ливнями, которые вызвали наводнения, в результате которых погибли минимум 50 людей.