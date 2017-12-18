Боевики планируют наступательные действия и активизацию работу своих ДРГ — разведка

По данным разведки, в связи с заявлениями Минобороны РФ о намерении отозвать российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, 19 декабря боевики могут прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии столкновения в зоне АТО.

Террористы планируют активизировать работу своих ДРГ на военных объектах Вооруженных Сил Украины, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличить количество провокационных обстрелов в сторону украинских позиций и жилых кварталов населенных пунктов вблизи линии разграничения, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Кроме того, для обвинения сил АТО в нарушении Минских договоренностей боевики чаще будут обстреливать собственные позиции из ствольной артиллерии большого калибра, реактивных систем, танков и других видов вооружения, сказано в сообщении.

В разведке пояснили, что провокации направлены на возмущение местного населения с целью негативного отношения, а иногда и агрессии в сторону украинских войск.

"Как правило агрессор в основном активизирует подобные провокации в преддверии консультаций в "Нормандском формате" и заседаний трехсторонней контактной группы в Минске (20 декабря 2017 года), плановых визитов представителей ОБСЕ, Красного креста и СМИ для дальнейшей дискредитации Украины в глазах международного сообщества и безосновательного обвинения в нарушении Минских соглашений", — добавили военные.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих погибли.