График отменен. В Киеве из-за снега общественный транспорт работает без расписания. Видео

По причине неблагоприятных погодных условий общественный транспорт в столице Украины во вторник, 19 декабря, курсирует с нарушением обычного графика.

Такую информацию озвучили представители пресс-службы КГГА.

По словам чиновников, с момента начала движения транспорта во вторник для автобусов, троллейбусов, трамваев пришлось ввести оперативное положение №3 - курсирование без соблюдения графика в связи с осложненным движением.

К слову, синоптики прогнозировали утром 19 декабря в столице обильный снегопад, порывы ветра со скоростью 15-18 метров за секунду, а также метель. Кроме того, на киевских дорогах наблюдается гололедица.

Напомним, ранее спасатели назвали число оставшихся без света из-за непогоды населенных пунктов.