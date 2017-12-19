Смертельное лечение. На Львовщине ветеран АТО умер из-за врачебной ошибки: видео

На Львовщине ветеран антитеррористической операции (АТО) умер в стационаре из-за ошибки в лечении, допущенной врачами.

Такую информацию обнародовал портал "Подробности".

По словам сестры умершего, он год воевал в зоне АТО. Недавно мужчина почувствовал себя плохо, и карета скорой помощи привезла его в больницу в городе Глиняны. Медики диагностировали у мужчины аппендицит и настояли на немедленной операции.

Однако затем самочувствие ветерана АТО становилось только хуже. Через пять дней его отправили в стационар во Львов, где мужчина и скончался от болезни почек.

По мнению сестры, его можно было спасти, если бы отправка в областной центр состоялась вовремя.

При этом медики заявили, что своей вины в трагедии не видят, поскольку у пациента была редкая патология.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший боец АТО избил "ватного" генерала за "колорадские ленточки".