У подозреваемого в госизмене переводчика Гройсмана дома нашли арсенал оружия - СМИ

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск у заместителя руководителя протокола премьер-министра Станислава Ежова, подозреваемого в государственной измене.

Такую информацию распространил портал "Страна.юа".

По предварительной информации, оперативники СБУ установили, что Ежов передавал конфиденциальную служебную информацию представителям российских спецслужб.

Во время обысков по местам постоянного и временного проживания подозреваемого были обнаружены ноутбуки и планшеты, содержащие доказательства переписки и передачи данных российским спецслужбам.

Кроме того, оперативники СБУ изъяли пистолет модели "Тульский Токарев" (ТТ), две гранаты марки "Ф-1 "и более 700 патронов различного калибра.

Напомним, ранее представители украинской спецслужба рассказали о том, что именно сообщал россиянам переводчик Гройсмана.