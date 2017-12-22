НАБУ проводят обыски у помощников нардепа Мосийчука

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски друзей и помощников народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"У моих друзей и помощников обыски. Проводит НАБУ. Причина пока не ясна", – написал нардеп.

Позже он также сообщил, что они являются частными предпринимателями и не имеют никакого отношения к государственной службе или государственным закупкам. Сейчас на месте работают следователи и адвокаты.

Ранее сообщалось, что СБУ подозревает помощника Мосийчука во взрыве возле телеканала "Эспрессо".

На сайте Рады сообщается, что у нардепа есть пять помощников, которые работают по трудовому договору на постоянной основе. Больше 20 работают на общественных началах.

Напомним, 25 октября в Киеве у входа в дом на ул. Адама Мицкевича в Киеве, где расположена редакция телеканала "Эспрессо", произошел взрыв, погиб телохранитель Игоря Мосийчука и подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.

В частности, пострадали народный избранник и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, они попали в больницу. В прокуратуре назвала три версии преступления.