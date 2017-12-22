Минобороны отказалось от крейсера "Украина"

Министерство обороны Украины отказывается от ракетного крейсера Украина, который после спуска на воду четверть века простаивает на стадии готовности в 95%.

Об этом говорится в письме министерства в адрес концерна "Укроборонпром". Как отмечается, достраивать судно в Минобороны сочли нецелесообразным еще в 2014-м году из-за устаревшего вооружения.

В концерне подчеркнули, что Кабинет Министров должен как можно скорее определиться относительно того, нужен ли Украине этот крейсер.

"Если нужен, "Укроборонпром" готов достроить судно, но для этого надо предусмотреть средства в Государственном оборонном заказе (ГОЗ) на 2018 год. Если нет – есть два варианта: либо продавать недострой, поскольку он не отвечает военной доктрине, либо предусмотреть в ГОЗ на 2018 год деньги на дальнейшее содержание судна у причальной стенки. Концерн готов рассмотреть и другие варианты решения этой проблемы, предложенные Кабмином", – заявили в "Укроборонпроме".

На данный момент крейсер стоит на причале Николаевского судостроительного завода. С 2015 года его за свой счет содержали сотрудники предприятия. За это время государство задолжало им 61 миллион гривень.

Ракетный крейсер "Украина" (бывший "Комсомолец") — советский и украинский военный ракетный крейсер, четвертый корабль проекта 1164 "Атлант", входит в состав Военно-морских сил Украины. С 1990 года, после спуска на воду, находится на территории судостроительного завода имени 61 коммунара в Николаеве в недостроенном состоянии.

О намерениях продать крейсер "Украина" осенью 2015 года сообщал тогдашний командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук. Он пояснял, что 80% вооружения на крейсере сделано под российское оборудование, которое в Украине не производится. В 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации и последующей продаже ракетного крейсера.

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