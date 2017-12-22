Лада Лузина презентовала новую книгу "Волшебные традиции украинок"

Презентация новой книги мистической писательницы Лады Лузиной "Волшебные традиции украинок" совпала с днем Зимнего солнцестояния, а само действо в Центре украинской культуры и искусства больше поминало небольшой фестиваль.

Открытие мини-выставки картин – иллюстрации к подарочному альбому о женских традициях, созданных киевской художницей Катей Дудник и харьковчанкой Еленой Гугаловой. Отдельная выставка старинных елочных украшений из коллекции Лады Лузиной. Обе выставки украинцы могут посетить до 9 января.

Премьера двух спектаклей театра-студии "Арт-Балаган" по Ладиной книге детских "Сказок о елочных игрушках" (режиссер Ольга Мельничук). Самым маленьким артистам в этой постановке было всего 6-7 лет и, исполняя свои, порой не лишенные трагизма, роли, они в прямом смысле слова растрогали до слез и саму писательницу и большую часть публики в зале.

В конце Лада Лузина провела отдельную лекцию о зимних традициях Украины (о некоторых из них можно прочесть в ее новой книге) и истории елочных украшений. Их писательница собирает много лет, намереваясь открыть со временем в Киеве Музей Нового года.

А ровно в 18.28, когда наступил настоящий астрологический Новый год все участники презентации вышли на улицу с горящими свечами в руках и подняли свои огни к небу, чтобы помочь солнцу победить тьму, и чтобы все плохое ушло из их жизни, вместе с зимней тьмой и первым поворотом солнца на лето.