"Путин, услышь нас". Крымчане бросались под грузовик, мешая произволу военных: видео

"Путин, услышь нас". В Крыму люди бросались под грузовик, мешая установке локатора на своих землях

В оккупированном Крыму местные жители бросались под грузовик российских военных – для того, чтобы не дать им установить на своих земельных участках локатор.

Видео инцидента, произошедшего в селе Золотое близ Керчи, было опубликовано на портале YouTube.

На записи видно, что местные жители преградили военным дорогу своим транспортом. Затем, когда те пригнали грузовик, чтобы отбуксировать его, женщины начали бросаться под колеса.

Интересно, что при этом о помощи отчаявшиеся сельчане просили президента РФ Владимира Путина, согласно решению которого, военные и отбирают частные земли крымчан.

"Зачем вы сюда пришли вообще? Путин, ты нас слышишь? Услышь нас!", - молила одна из сельчанок, пока ей не стало окончательно плохо и на место не приехала бригада скорой помощи.

Напомним, ранее психолог объяснила, почему жители аннексированного Крыма массового спиваются.