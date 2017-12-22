Стала известна мера пресечения, выбранная судом для переводчика Гройсмана

Шевченковский районный суд Киева во время закрытого заседание избрал обвиняемому в госизмене Станиславу Ежову, переводчику премьер-министра Владимира Гроймана, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Такое сообщение в пятницу, 22 декабря, опубликовал портал "Страна.юа".

Как заявил адвокат Ежова Владимир Шпирук, под стражей его подзащитный будет оставаться до 17 февраля − на время проведения следственных действий.

"На сегодняшний день не все материалы собраны в полном объеме. Будут присоединены материалы, изъятые во время обыска. Первого, второго, третьего обыска. А тогда уже будет установлено − есть вина или нет", - сказал Шпирук.

Адвокат также добавил, что Ежов не признает своей вины, подозрение считает необоснованным и "находится в шоке от случившегося".

Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер-министр Великобритании рассказала о том, что услышал переводчик Ежов из ее разговора с Гройсманом