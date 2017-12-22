Оккупанты перебросили в Крым еще два дивизиона ракетных систем С-400

В 2018 году в аннексированном Россией Крыму на боевое дежурство заступят два дивизиона зенитных ракетных систем С-400.

Об этом заявил командующий Четвёртой армией ВВС и ПВО РФ генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

"В ближайшие дни мы поставим на боевое дежурство в Крыму два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", — сказал Севостьянов.

Генерал уточнил, что дивизионы уже находятся на территории полуострова, пишет "Интерфакс".

"Они уже в Крыму. Сейчас заняли места дислокации, приступили к опытному боевому дежурству. В ближайшее время, думаю, в первые дни после Нового года сразу заступят на постоянное боевое дежурство", — сказал Севостьянов.

По его словам, это будет очередной зенитно-ракетный полк (ЗРП) в Крыму, который получил на вооружение С-400.

Генерал заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму "развивается в достаточной степени и успешно".

Отмечается, что ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Напомним, ранее сообщалось, что на полуострове уже дежурит зенитный ракетный полк оккупантов, оснащенный системой С-400.