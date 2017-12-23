Боевики нарушили "праздничное перемирие" на Светлодарской дуге — штаб АТО

В зоне проведения АТО на Светлодарской дуге боевики нарушили новогодне-рождественское перемирие, которое начало действовать в ночь на 23 декабря.

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай в комментарии "112 Украина".

"С начала этих суток, когда начало действовать новогодне-рождественское перемирие, до 11:30 "режим тишины" соблюдался. После чего российско-террористические войска совершили обстрел в сторону позиций ВСУ в районе Луганского на Светлодарской дуге. Вооруженные провокации из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП были совершены из неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Калиновка", — отметил Лабай.

По его словам, погибших и раненых украинских военных в результате обстрела нет.

Он также подчеркнул, что исходя из того, что этот обстрел не нес опасности жизни украинских военных, силы АТО огонь в ответ не открывали.

Отмечается, что такими действиями боевики пытаются сорвать новогодне-рождественское перемирие.

Напомним, в зоне АТО с полуночи 23 декабря вступило в силу новое, предпраздничное перемирие. О нем стороны договорились в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 20 декабря. Тогда же стороны подтвердили свою приверженность минским соглашениям.