В Киеве на Майдане военные устроили спор с советником Порошенко, была стычка

В воскресенье днем, 24 декабря, в центре Киева — на Майдане Независимости — на акции "Кофе на Крещатике" между участниками произошла стычка, никто не пострадал.

Сначала член батальона "Азов" и другие военные устроили спор с советником президента Петра Порошенко Юрием Бирюковым, пишет "Громадське" со ссылкой на своего корреспондента.

По данные издания, бойцы требовали от советника опровержения сообщения о том, что Мариуполь Донецкой области освобождали воины 72-й отдельной механизированной бригады, а не "азовцы".

"Я общаюсь с бойцами семьдесят второй бригады, которые говорят, что они там работали. В меня нет оснований им не верить", — сказал Бирюков. Один из участников мероприятия во время спора толкнул бойца из "Азова", началась потасовка. В то же время советника оттащили в сторону, и он исчез.

Напомним, 24 декабря в Киеве на Майдане Независимости началась акция "Кофе на Крещатике", ее организовали противники "еженедельных" протестов бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили.