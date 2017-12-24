Сильный ветер с осадками. Синоптик спрогнозировала погоду на начало недели

В понедельник, 25 декабря, в Украине будет теплая погода, а температура в основном составит 8 градусов тепла.

В то же время ветер так и останется сильным. Кроме того, в некоторых регионах ожидаются осадки, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"25 декабря в Украине продлится теплая погода, температура составит от +3 до +8 градусов, а на юге поднимется до 10 градусов тепла. На северо-востоке в свою очередь ожидается местами 0 — 2 градуса мороза. Ветер также останется сильным", — рассказала Диденко.

По ее словам, из осадков прогнозируются дождь и снег: дождь на северо-западе, севере и востоке Украины, а также в Днепропетровской области и Запорожье, но на северо-востоке будет мокрый снег.

Что касается Киева, как утверждает синоптик, 25 декабря здесь будет сильный ветер, местами дождь, а в течение дня будет наблюдаться от +4 до +7 градусов.

Напомним, ранее синоптик предупредила, когда в Киеве потеплеет.