На католическое Рождество оккупанты готовят взрыв в Макеевке — разведка

На оккупированной территории Донецкой области завтра, в день празднования католического Рождества, боевики готовят очередные провокации во время испытания взрывчатых веществ на территории Макеевского государственного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook, не соблюдая Минские соглашения, боевики продолжают обстрелы позиций украинских войск и готовят очередные провокации с последующим обвинением разведывательных подразделений Вооруженных сил Украины о якобы диверсионной деятельности на временно оккупированных территориях Украины.

"Примерно с 09:00 до 15:00 на указанном объекте может произойти мощный взрыв. В рабочее время могут пострадать гражданские лица — работники предприятия, которые вынуждены по объективным причинам оставаться на временно оккупированных территориях", — подчеркнули в штабе со ссылкой на данные разведки.

Напомним, под Горловкой российский наемник убил сотрудника "министерства ДНР".