"Дикари с "Градами". Журналист рассказал о тактике боевиков на Донбассе

24 декабря 2017, 20:16

Медиа боевиков запестрели сообщениями о том, что это украинские подразделения обстреливают "Градами" друг друга.

Огонь из вражеских "Градов" на Донбассе

В зоне АТО на Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, боевики не прекращают обстрелы.

После объявленного прекращения огня на время праздников один украинский военный погиб, обстреляны позиции ВСУ вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского, сообщается в сюжете журналиста Андрея Цаплиенко на ТСН.

Кроме того, российские офицеры покинули Совместный Центр координации и контроля, который был посредником между украинской армией и боевиками, если надо было прекратить огонь. Этот шаг совпал с циничным обстрелом поселка Новолуганское.

Медиа боевиков запестрели сообщениями о том, что это украинские подразделения обстреливают "Градами" друг друга. Для убедительности боевики запустили реактивные снаряды в соседнее Зайцево. Замаскировать преступление не удалось, потому что насчет "Градов" "ДНРовцам" трудно врать, ведь после взрыва сохраняется металлический тубус. Бойцы говорят, что характер обстрелов свидетельствует о том, что обстрел был из Горловки. Десятки людей собственными глазами видели, что по ним стреляли именно с окраин оккупированного города.

Впрочем, среди тех, кто бил по Новолуганскому, не только россияне. В Горловке базируется так называемый ракетно-артиллерийский дивизион третьей бригады армии "ДНР". Им руководит Ольга Качура с позывным "Корса". Она была офицером украинской милиции. После российской военной агрессии перешла на сторону врага и стала наводчицей. Она прошла специальные курсы в Санкт-Петербурге, россияне повысили ее статус до командира ракетного дивизиона. Впервые ее "Грады" "отличились" под Дебальцево.

Почерк "Корсы" — неприкрытая провокация. Она перед обстрелом вешала на свои "Грады" украинские флажки, а затем демонстративно обстреливала населенные пункты. Деятельность "Корсы" называется терроризмом.

После взрывов в Новолуганском на фронте не было ни одного дня без раненых и погибших. У украинских защитников нет иллюзий, что грядущие праздники принесут им передышку. Массированные обстрелы поселков в тылу вместе с блокированием работы Совместного Центра по контролю и координации имели целью остановить попытку украинцев хотя бы на одном участке выйти на линию, определенную Минскими соглашениями.

Обстрелы Новолуганского похожи на месть за утраченные населенные пункты, которые отныне контролирует Украина. Боевики также демонстрируют, что не остановятся ни перед чем, если украинская армия и дальше будет продвигаться вперед. Дикари с "Градами" рассматривают мирных жителей как заложников.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения АТО на Светлодарской дуге боевики нарушили новогодне-рождественское перемирие.

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АТО Донбасс боевики Грады Цаплиенко
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