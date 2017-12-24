В Генштабе ответили на сообщение о "дезертире", якобы сбежавшем в Россию

Информация о якобы обращении украинского военнослужащего с просьбой о предоставлении ему статуса беженца, распространенная российскими СМИ, не соответствует действительности.

"Информация, что якобы украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности. Военнослужащие Вооруженных сил Украины верны присяге украинскому народу и своему конституционному долгу", — заявили в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили со ссылкой на пограничное управление ФСБ, что якобы украинский военный обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой предоставить ему статус беженца. При этом отмечалось, что военный якобы служил в ВСУ по контракту и самовольно оставил воинскую часть.