Украинцы назвали главные политические события в стране и в мире в уходящем 2017 году.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

По данным социологов, 26% украинцев главным политическим событием 2017 года признали введение безвизового режима с ЕС, а в мире — вступление Дональда Трампа в президенты США.

Кроме того, основными событиями года украинцы считают "дело Саакашвили" — 10%, войну на Донбассе — 9%, и пенсионную реформу — 6%.

Однако четверть опрошенных не смогли назвать ни единого события уходящего года.

Введение безвизового режима с ЕС однозначно оценено как положительное событие (83%), преимущественно положительной считается и пенсионная реформа (64%).

Война, очевидно, маркируется как событие негативное (96%), а вот к "делу Саакашвили" отношение неоднозначное: 38% респондентов считают события, связанные с Саакашвили, положительными, 42% — отрицательными, и еще 18% — такими, которые имеют и положительные, и отрицательные стороны.

Главным политическим событием 2017 года в мире украинцы назвали: война в Сирии (8%), войны в целом (5%), теракты в мире (4%). Не назвали ни единого события 40% опрошенных. И война в Сирии, и войны в мире в целом, и теракты расцениваются как события негативные.

Между тем, отношение к вступлению Трампа в президенты США — неоднозначно: 31% считают это событие положительным, 23% — отрицательным, а 38% — не отнесли это событие ни к позитивным, ни к негативным сторонам.

Напомним, в России обнародовали рейтинг кандидатов в президенты на выборах-2018.