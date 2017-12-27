Адвокат Януковича обвинил главкома украинского флота в "сдаче" Крыма

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, Виталий Сердюк в ходе допроса в Оболонском райсуде Киева прямо обвинил командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Игоря Воронченко в том, что он виновен в аннексии Крыма россияинами.

Такое сообщение в среду, 27 декабря, опубликовало агентство "УНИАН"

Сердюк несколько раз задавал Воронченко один и тот же вопрос -, почему он, как командир воинской части, не принял нужных мер для предотвращения ее захвата, и в целом - почему он и его подчиненные не противодействовали агрессии россиян.

Вице-адмирал ответил, что фактически Вооруженные силы Украины не могли в то время противодействовать аннексии, поскольку на протяжении 2010-2012 годов был изменен порядок командования военными формированиями ВСУ в Крыму − все приказы мог отдавать один человек - командующий Военно-морскими силами. Также он добавил, что россияне готовились к аннексии еще с января 2014 года, существенно усилив свое военное присутствие на полуострове и запасясь горюче-смазочными материалами.

Напомним, ранее во время судебного заседания по делу о госизмене Януковича в суде прослушали телефонные указания советника Путина.