Годы в застенках. Террористы "ДНР" отпустили из плена известного украинского ученого

Известный ученый-религиовед Игорь Козловский, который около двух лет находился в заключении на временно оккупированной территории Донецкой области, в среду, 27 декабря, был освобожден во время обмена пленными между Украиной и боевиками.

Такое сообщение на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Анастасия Магазова.

"Игорь Козловский освобожден из плена!!!" –говорится в тексте.

В конце января 2016 года боевики "ДНР" задержали историка-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов Игоря Козловского. Его супруга предположила, что причиной ареста стала переписка ученого в социальной сети Facebook.

В мае нынешнего года "военный трибунал "ДНР"" осудил ученого на два года и восемь месяцев заключения.