Освобожденный из плена украинский ученый: В "республиках" — микс 37 года и эпохи застоя

Ситуация в оккупированных районах Донбасса напоминает эпоху террора 30-х годов в Советском Союзе, рассказал освобожденный из плена руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, президент Донецкой областной ОО "Центр Дискавери" Игорь Козловский.

Он отметил, что на оккупированных территориях люди опасаются выражать свои проукраинские настроения, сообщает 112.ua.

"Сейчас там тоталитарная система – такой себе "микс", "смесь" 37-го года и 50-х или 70-х годов", — заявил Козловский.

Ученый также отметил, что многие жители оккупированных территорий сейчас недовольны вещами, которые происходят в "республиках", но никто не знает, как найти выход из сложившегося положения, когда вокруг "много людей с оружием".

Напомним, что в январе 2016 года в оккупированном боевиками ДНР Донецке террористы похитили известного ученого-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов Игоря Козловского. Боевики ворвались к ученому в квартиру, похитили технику и документы на жилье, антиквариат и якобы нашли среди книжек две гранаты.

При этом Козловский жил вместе с наполовину парализованным сыном с синдромом Дауна, но сепаратисты этот факт не учитывают и осудили ученого своим "военным трибуналом".