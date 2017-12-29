В Киеве люди в черном разгромили очередную пивнушку, опубликовано видео

В четверг вечером, 28 декабря, в Киеве на проспекте Правды люди в черном и в шапках Деда Мороза разгромили местную "пивнушку".

При этом многие прохожие поддержали действия неизвестных активистов, сообщает "Киев Оперативный".

"Около 20:30, на проспекте Правды, 2, произошло очередное нападение людей в черном (в шляпах Деда Мороза) на местную разливайку. Многие из людей, проходивших мимо были довольны погромом". — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве "Санта Клаусы" разгромили еще одну наливайку.