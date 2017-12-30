Новые потери врага. За неделю на Донбассе ликвидировали 39 оккупантов

На Донбассе в период с 19 по 28 декабря подтвержденные потери российских оккупационных войск составили 39 человек.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В период с 19 по 28 декабря с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 39 человек: 1 АК — 9 ошмсп мп (Новоазовск) 5 в/с, 3 омсбр (Горловка) 20 в/с, 11 ОМП (Макеевка) 9 в/с, 2 АК — 6 омсп (Кадиевка) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 3 в/с; 2 омсбр (Луганск) 1 в/с", — написал Тимчук.

Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге силы АТО сбили российский беспилотник.