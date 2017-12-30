Подробности захвата отделения почты в Харькове. В заложниках 9 взрослых и двое детей

Вооруженный человек, захвативший отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове, взял в заложники 9 взрослых и двоих детей.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

"Там 9 взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт", — сообщил Бех.

В настоящее время на перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.