В зоне АТО на передовой воинов с Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка, видео

В зону АТО на Донбасс на передовые позиции к украинским воинам приехали Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поздравить их с Новым годом.

У гостей был с собой мешок с подарками, свидетельствует видео, опубликованное на канале "Військового телебачення України" в YouTube.

"… чтоб в Новом году было только добро, чтоб наконец-то закончилось АТО, чтоб вы счастливые и здоровые были и домой с победой пришли", — пожелал нашим защитникам Дед Мороз.

Ранее генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко говорил, что на новогодние и рождественские праздники интенсивность боевых действий на Донбассе снизится.