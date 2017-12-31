Суд арестовал на два месяца мужчину, захватившего заложников на почте в Харькове

Суд Харькова избрал меру пресечения Владимиру Безуху, который в помещении "Укрпошты" захватил в заложники 11 человек, отправив его под стражу сроком на 60 суток до 27 февраля без возможности внесения залога.

Об этом сообщила судья в ходе заседания, которое транслировал "112 Украина".

"Применить в отношении Безуха Владимира Владимировича меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждении исполнения наказаний №27 на 60 суток — до 27 февраля 2018 года без определения залога", — заявила она.

В то же время судья отметила, что применение к подозреваемому более мягких мер невозможно. В свою очередь Безух на вопрос журналистов, будет ли он обжаловать данное решение суда, ответил положительно, но добавил, что не видит в этом смысла. При рассмотрении ходатайства подозреваемый не признал свою вину и просил суд применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 30 декабря в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" мужчина захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находились 11 человек, в том числе и двое детей, которых в несколько этапов удалось освободить.

По факту событий в Харькове открыто уголовное производство, нарушителю грозит от 7 до 15 лет.

По итогам шестичасовой спецоперации из помещения захваченного здания "Укрпочты" были освобождены все заложники, а злоумышленник задержан.

Мужчина, захвативший отделение "Укрпочты" в Харькове, ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, и, по всей вероятности, нуждается в помощи психиатров.