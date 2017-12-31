Деды Морозы на байках заполонили Киев, яркие фото и видео
31 декабря 2017, 17:49
Новогодний съезд мотоциклистов — Дедов Морозов собрался в Киеве на площади Победы.
Деды Морозы на байках заполонили Киев, яркие фото и видео facebook.com/dtp.kiev.ua
Деды Морозы на байках заполонили Киев, яркие фото и видео facebook.com/dtp.kiev.ua
Деды Морозы на байках заполонили Киев, яркие фото и видео facebook.com/dtp.kiev.ua
Деды Морозы на байках заполонили Киев, яркие фото и видео facebook.com/dtp.kiev.ua
Деды Морозы на байках заполонили Киев, яркие фото и видео facebook.com/dtp.kiev.ua
Деды Морозы на байках заполонили Киев, яркие фото и видео facebook.com/dtp.kiev.ua
Деды Морозы на байках заполонили Киев, яркие фото и видео facebook.com/dtp.kiev.ua
Деды Морозы на байках заполонили Киев, яркие фото и видео facebook.com/dtp.kiev.ua
Деды Морозы на байках заполонили Киев, яркие фото и видео facebook.com/dtp.kiev.ua
Деды Морозы на байках заполонили Киев, яркие фото и видео facebook.com/dtp.kiev.ua
Деды Морозы на байках заполонили Киев, яркие фото и видео facebook.com/dtp.kiev.ua
Деды Морозы на байках заполонили Киев, яркие фото и видео facebook.com/dtp.kiev.ua
Сегодня, 31 декабря, в Киеве прошел традиционный новогодний съезд мотоциклистов в костюмах Дедов Морозов.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.
"Традиционный новогодний съезд мотоциклистов — Дедов Морозов в Киеве на площади Победы. Собралось около 300 человек. Пробег прошел по улицам столицы от площади Победы до Жулян", — говорится в сообщении.