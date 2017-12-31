Деды Морозы на байках заполонили Киев, яркие фото и видео

Сегодня, 31 декабря, в Киеве прошел традиционный новогодний съезд мотоциклистов в костюмах Дедов Морозов.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

"Традиционный новогодний съезд мотоциклистов — Дедов Морозов в Киеве на площади Победы. Собралось около 300 человек. Пробег прошел по улицам столицы от площади Победы до Жулян", — говорится в сообщении.

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