Цель могли перепутать. Стали известны новые подробности в расследовании крушения самолета рейса МН17

Оператор ракетной установки "Бук" мог и не знать, что стреляет в пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний", говорится в расследовании катастрофы пассажирского самолета рейса МН17.

Об этом в одной из программ на голландском телевидении рассказывает бывший командир финского батальона "Бук" Эса Келоними, который очень помог в расследовании причин крушения, пишет "Украинская правда".

По его словам, системой "Бук" управляют 3 человека. Курс обучения в Финляндии длится 1 год, он дает базовый уровень знаний. Чтобы в полной мере освоить навыки управления "Буком", нужно больше времени, а чтобы стать настоящим профессионалом, нужны многие годы учебы.

Как известно, в Донецке была замечена пусковая установка системы "Бук", но, отмечает финский специалист, это лишь одна из составляющих большого комплекса. В его состав также входит мобильный командный пост, который управляет системой, и радар, передающий данные о воздушных объектах на командный пост. Также в составе комплекса есть другие пусковые установки.

По словам Келоними, пусковая установка и сама по себе может осуществить выстрел, но ее оператор "не будет знать, куда стреляет".

"Потому что неизвестно, где находится цель", — пояснил он.

При этом, отмечает эксперт, у пусковой установки есть и свой радар, который отслеживает цель. Однако даже при наличии опытного оператора он не слишком точный, ему трудно отличить военный самолет от пассажирского и вообще определить тип летательного аппарата.

В программе было также озвучено мнение, что действиями оператора управляли из России.

В целом эксперты сошлись во мнении, что применение боевиками пусковой установки "Бук" против украинских самолетов — безответственное решение.

Напомним, ранее стало известно о новом фейке пропаганды России о гибели "Боинга".