В Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать трагически погибшего ребенка

В Запорожье произошел инцидент с отпеванием ребенка, на которого упал выбросившийся из окна самоубийца.

По словам отца покойного Романа Полищука, во время процессии священник узнал, что ребенка крестили священнослужители церкви Киевского патриархата и наотрез отказался проводить обряд отпевания.

"Батюшка сказал, что ребенок некрещеный, а церковь — самозванная. Мать плакала и падала перед ним на колени, но это не помогло", — отметил Роман в комментарии изданию Forpost.

Родители решили отвезти тело ребенка в ближайший храм — имени Иоанна Кронштатского, но там также отказались отпевать умершего по той же причине. По словам отца, священники просто закрыли двери перед ними и попросили покинуть территорию церкви.

В итоге на процессию приехал священник из церкви Святого Николая, где крестили ребенка, и отпел покойного.

Организацией отпевания занималась ритуальная служба, к чьим услугам прибегли родители малыша. По словам руководителя организации Светланы Шаповал, подобный случай с ними произошел впервые, потому как большая часть клиентов были крещены священнослужителями Московского патриархата.

"В Запорожье всего два храма Киевского патриархата. Мы все крещенные Московским патриархатом, и никто не мог подумать, что родители поедут на Бабурку крестить ребенка в Киевском патриархате. Теперь мы обязательно будет уточнять этот момент", — сказала Шаповал.

Служителя церкви Московского патриархата, в который отказался отпевать малыша, зовут Евгений Молчанов, он имеет свой приход в Разумовке. Он пояснил, что в Московском патриархате не признают Киевский, и по их мнению все обряды, произведенные под покровительством Филарета — недействительны.

"Смерть любого ребенка это всегда тяжело. Мне очень жаль, я сострадаю этим людям, но переступить через эти моменты я не могу. Ребенок, отпетый в Киевском патриархате, остается некрещенным, а сама церковь Киевского патриархата недействительна и незаконна. Я молюсь за этого ребенка дома, а в храме нельзя, потому что он некрещенный", — сказал Евгений Молчанов.

Священник рассказал, что услышав отказ отпевать ребенка, присутствующие начали толкать его, а отец малыша ударил его. Общаясь с нами по телефону, Евгений Молчанов просил передать извинения семье погибшего.

Напомним, ранее СМИ узнали подробности гибели маленького мальчика в Запорожье.