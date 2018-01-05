Синоптик рассказала, когда украинцам ждать похолодания

В ближайшие дни в Украине ожидается плюсовая температура, за исключением запада и востока.

На Рождество станет еще теплее, а потом придет похолодание, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"6-7 января, на Рождество, в Украине станет еще теплее, а с 8-9 января к нам придет похолодание", — написала она.

В пятницу, 5 января, в западных областях Украины возможен штормовой ветер с порывами до 15-20 метров за секунду. В целом, по прогнозам синоптика, завтра в большинстве областей снова будет сыро и тепло — периодические дожди или снег, в Карпатах и на востоке с мокрым снегом.

"Температура воздуха в течение дня 5 января ожидается +2+5 градусов, на юге +6+9, на востоке и северо-востоке 0+4 градуса. Небольшие морозы ближайшей ночью вероятны на западе и северо-востоке и востоке. В Киеве завтра — влажная воздушная масса, ночью +2, днем +5 градусов", — добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев на Рождество.