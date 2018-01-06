Волонтер назвал главную насущную проблему украинской армии

Основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега во время чата для "Главреда", отвечая на вопрос читателя, рассказал о собственном видении нынешней проблематики ВСУ.

"Чтобы не идти в детали, я скажу, что главная проблема - это отсутствие нового высокоточного оружия, колесной техники в достаточном количестве и достаточного уровня индивидуальной подготовки солдат. Кроме того, есть глобальная проблема с некреативностью Минобороны в вопросах рекламы и работы с информационным полем, которая приводит, в частности, к плохому уровню мобилизации. Причем как мобилизации на контрактную службу, так и мобилизации общества вокруг темы войны", - сказал волонтер.

Кроме того, Дейнега прокомментировал тему "усталости общества от войны"

"Об усталости. Как сказал один мой военный друг, "больше устали от войны те, кто ее видит только по телевизору". К сожалению, это даже не усталость - это просто равнодушие. Война перестала быть интересной людям. Они к ней привыкли и смотрят сводки штаба АТО будто бы это прогноз погоды. Чтобы это изменить, необходимо много вещей. Одна из них - правильная работа с информационным полем. В частности, через социальную рекламу. В следующем году мы попытаемся это изменить. По крайней мере настолько, насколько это сможет делать волонтерская организация", - заявил волонтер.

Напомним, ранее волонтер рассказал о тех людях, которые боятся завершения войны в Украине "как страшного сна".