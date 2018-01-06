"Новороссия" оказалась пшиком". Боевиков "ЛНР" используют как пешек — ИС

Российская ФСБ наращивает свое влияние на оккупированной территории Луганской области.

В период "правления" Плотницкого, "республику" контролировали конкурирующие между собой ФСБ и ГРУ ГШ ВС РФ. Это часто приводило к конфликту интересов и реальным конфликтным ситуациям. Сам же Плотницкий больше тяготел к ГРУ-шникам, отмечает группа "Информационное сопротивление" в Facebook.

"После "переворота" и бегства главаря "республики" в Россию в ОРЛО резко активизировались представители ФСБ. Помимо тотального контроля бизнес-среды, "фэсы" "сели" на руководящие должности в "армейских подразделениях", осуществляя постоянный контроль над ситуацией вплоть до ротного уровня. Цель очевидна: найти и "перевоспитать" среди боевиков недовольных новой "властью" и ситуацией в "ЛНР" в целом. Тех, кто громче всех возмущается, увольняют", — говорится в сообщении ИС.

Подчеркивается, что в целом среди боевиков царит упадок боевого духа и неверие в "светлое будущее". "Уже совершенно ясно, что "новороссия" оказалась пшиком, а самих "вояк" используют как пешек в политических играх", — добавили в ИС.

Напомним, ранее сообщалось, что "ДНР" начала "торговую войну" с "ЛНР".