Полиция задержала подозреваемого в убийстве юристки Ноздровской

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Об этом заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Задержано лицо, которое объективно подозревается в совершении преступления", – сказал Шевченко.

Спикер не уточнил детали, отметив только, что более подробную информацию МВД Украины обнародует позже.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Полиция отрабатывает четыре версии убийства.

Как известно, юристка "последние несколько лет самоотверженно занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил водитель-наркоман — племянник председателя суда, благодаря ее невероятным усилиям преступник оказался за решеткой". Журналистка утверждала, что женщине "постоянного угрожали родственники и друзья преступника, по этим фактам были открыты уголовные производства".