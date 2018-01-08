Украина отправит новейший ракетный комплекс "Гром-2" другой стране — эксперт

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что ракетный комплекс "Гром-2", разработанный в Украине, не предназначен для ВСУ.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Апостроф".

"Это комплекс, который производится на основании контракта для одной из ближневосточных стран. Но это существенно уменьшает финансовые и технологические риски, связанные с разработкой этого оружия, которое нужно, собственно, и Украине. И военные действительно делают ставку на эту систему вооружений после завершения всех работ, связанных с другой страной", — заявил эксперт.

По его словам, вооружение создавалось по заказу одной из ближневосточных стран.

"Но это существенно уменьшает финансовые и технологические риски, связанные с разработкой этого оружия, которое нужно, собственно, и Украине", — сказал он.

Згурец также отметил, что широкомасштабное производство комплекса, по оптимистическим оценкам, может начаться через два года.

"Этот комплекс изготавливается по заказу иностранного заказчика, учитывая все те требования, которые выдвинул зарубежный покупатель. На основании этого комплекса может быть создан собственный комплекс, у которого будут лучшие тактико-технические характеристики, и потенциал для этого будет вполне достаточный.

Военные рассчитывают на то, что после удачного завершения цикла испытаний и поставок партии для инозаказчика это существенно снизит расходы на доработку комплекса под требования украинских военных, которые выше, чем требования инозаказчика", — сказал он.

Напомним, в Украине провели испытания двигателя ракет оперативно-тактического комплекса "Гром-2".