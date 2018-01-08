Кровавое убийство в Киеве: полиция задержала двух подозреваемых

Киевская полиция задержала двух человек, которых подозревают в убийстве мужчины на Подоле.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел в Facebook.

"Вчера около полуночи полиция получила сообщение — на улице Константиновской обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также пересмотрели камеры видеонаблюдения. На следующие сутки после совершения преступления полиция установила лиц, причастных к убийству — 35-летнюю уроженку Запорожской области и 31-летнего ранее судимого жителя Донецкой области.

По предварительным данным, выяснили правоохранители, во время застолья, задержанные поспорили с потерпевшим. В результате 48-летний уроженец Херсонской области получил колото-резаное ранение. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники вытащили тело мужчины из квартиры на улицу, где его заметили соседи, которые и вызвали полицию.