Россия чинит препоны на въезд украинцам после запуска биометрического контроля - пограничники

Сразу после того, украинские власти с 1 января 2018 года ввели на границах биометрический контроль иностранцев, россияне отказываются пропускать граждан Украины на свою территорию.

С таким заявлением выступил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, сообщает "УНИАН".

По его словам, всего лишь за одни сутки российские пограничники отказались пропускать 18 украинских транспортных средств − без объяснения причины.

"Как мы и ожидали, во время праздничных дней состоялись провокационные действия против наших граждан со стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины", - сказал Серватюк.

По его словам, украинские пограничники ожидают еще больше провокаций со стороны России, поэтому пункты пропуска были усилены спецтехникой и личным составом.

Серватюк также сказал, что с начала нынешнего года биометрический контроль прошли 29 тысяч граждан иностранных государств, из них 24 тысячи - россияне.

Напомним, что система фиксации биометрических данных на границах Украины начала работать для граждан 71 страны.