"Придумали скучающие в Раде бездельники". Волонтер раскритиковал ограничение скорости в Украине

Волонтер Юрий Касьянов считает, что в Украине ограничение скорости движения до 50 км/ч на дорогах придумали скучающие в Верховной Раде бездельники.

Введение такой нормы с 2018 года не было сопряжено с внедрением средств контроля, поэтому "ездят, как черепахи, лишь немногочисленные трусы", говорится на его странице в Facebook.

"Ограничение скорости до 50 км/ч придумали скучающие в Раде бездельники… В Украине все понарошку — власть, законы, европейские ценности, мораль, ответственность. Только нищета и смерть — по-настоящему", — отметил активист.

Напомним, в нашей стране с 1 января вступило в силу постановление Кабинета министров об ограничении максимальной скорости движения в городах до 50 км/час, однако еще не начала действовать новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения.