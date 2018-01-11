Соцсети удивил опрос в Запорожье по поводу войны на Донбассе

Журналисты решили провести эксперимент: они вышли на улицы Запорожья и останавливали случайных прохожих, задавая им два вопроса: "Кто виноват в войне на Донбассе?" и "Что нужно сделать, чтобы остановить войну?".

В социальных сетях обсуждают жителей Запорожья, которые поучаствовали в уличном опросе сайта 061 на тему — кто виноват в войне на Донбассе.

Способы решения ситуации запорожцы предлагали разные — часто сводившиеся к тому, что "Порошенко должен поехать в Донецк".

Комментарии прохожих были разными:

"Виновато правительство. — Чье? — Наше. Я считаю, что можно было договориться с людьми… Война может закончиться, если наше правительство начнет разговаривать с Донбассом".

Виноват Турчинов. Он объявил войну. — Что нужно сделать, чтобы закончилась война? — Нужно Порошенко приехать в Донецк и поговорить с Захарченко".

"Украинское правительство. Они первые пригнали туда танки, они первые разграничение сделали, границу поставили. А люди не хотят ни в России жить, ни с нами, они хотят отдельно. Вот забудьте о них, отделите и забудьте. И не будет войны".

"Правительство. И наше, и российское. Они не мирятся, а люди страдают. Нужно договориться, поделить то, что не успели поделить".

"Мы, бывшие россияне, считаем, что виновата Россия. Она будет создавать угрозу… для всей Украины и для всех республик, которую она не способна отпустить из-за своих имперских замашек. Ответ один: Россию валить".

Главный редактор сайта 061, который и проводил опрос, Татьяна Гонченко, прокомментировала в Facebook его результаты: "Казалось бы, простой вопрос на четвертом году войны. Но реальность, как всегда, немного отличается от уютненького фейсбучика. И как-то с этим надо жить".

Журналист Ольга Худецкая подмечает интересную деталь: "Из всех опрошенных на улице, кто согласился отвечать, только двое россиян однозначно положили вину на Россию и Кремль".

Пользователь Наталья Лобач удивляется: "Я реально живу в тепленьком фейсбуке. Вариант — Россия виновата — звучит только от бывших россиян".

Виталий Лымарь шутит: "Ребята из РФ может от ФСБ под прикрытием, по методичке отвечали?".

Житель Запорожья Виктор Зинченко задается вопросом, откуда у запорожчан такие настроения: "Интересный опрос, результаты удручающие, конечно. И по телевизору они такого нахвататься не могли, потому что по телевизору такого нет, к счастью. А что они сидят в соцсетях, я сомневаюсь. Хотя, если племянник за шоколадку помог установить ВПН, то всё может быть".

Ему ответили, что если похожий опрос провести в Днепре — результат будет тот же.

Журналист Алексей Мацука обратил внимание на то, что разница между психологией узкой прослойки "правильных" украинцев и народа - очень велика, и поэтому нужно срочно организовывать диалог внутри общества.

"Читаю отзывы по опросу запорожцев насчет Донбасса и понимаю, что тренд "наштрамп" грядет. У нас как будто "комментаторы" живут в каком то вымышленном мире текущего фейсбука. Но это такое меньшинство, что грядущее большинство окажется лавиной. Это, по-моему, и есть следствие безответственности и головы в песке. Напоминает ещё дотрамповские времена до нашей эры с Горбачёвым. Пора включать диалог внутри Украины и кидать все силы на это, почему этого не понимают? Иначе балканизация не за горами".