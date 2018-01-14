В метро Киева по случаю Старого Нового года водили "козу", фото

В субботу, 13 января, в центре Киева по случаю Старого Нового года устроили традиционное костюмированное празднование с вождением "козы" и щедрованием.

Мероприятия начались на платформе станции метро "Золотые Ворота", а потом принявшие в них участия артисты переместились на Софийскую площадь, сообщает Lb.ua.

В выступлении приняли участие колядницкая группа "Зоряниця", певческая группа "Слово Жінки" и группа "Вулиця Володимира".

Напомним, в ночь на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год или, как его еще называют в народе, Щедрый вечер. По православному календарю, 13 января — день памяти преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланки). В этот праздник молодежь всю ночь щедрует, ходит с "козой", водит переодетого в Маланку парня.