В Минздраве сказали, из какой страны в Украину пришла корь

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в страну корь пришла из Румынии.

В украинском государстве за 2017 год было зафиксировано 4 тысячи 782 случая заболевания, 75% из заболевших — дети, 86% инфицированных не были привиты в соответствии с календарем, рассказала чиновница на брифинге.

"Если не будем вакцинировать своих детей, будет заболевание, оно так и получилось… Корь пришла к нам из Румынии, где также есть проблема с уровнем вакцинации", — отметила Супрун.

Ранее власти Киева сообщили, что в столице с начался 2018 года люди стали намного чаще болеть корью, по состоянию на 9 января было зарегистрировано 54 случая заболевания, из них 43 — среди детей.