Зима — в расцвете. В Украину надвигается снежный коллапс

В Украину уже с 18 января надвигаются два атмосферных гиганта.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, мощная зона с антициклоном на востоке будет противостоять огромным воздушным атлантическим массивам теплого и влажного воздуха с циклонами и фронтами на западе.

"Они будут выяснять отношения, а нам — осадки и ветер", — уточнила они.

По ее словам, с запада Европы к нам придет теплый воздух.

"В зоне распределения теплого и холодного воздуха также всегда происходят активные метеорологические процессы. И тут же снова Украина оказывается в этой зоне. Поэтому, сами понимаете, пусть они уже выясняют, чье сверху, а нам тем временем потихоньку подготовиться, потому что придут: снег с переходом в мокрый снег и дождь (в зависимости от градусов), прыжки атмосферного давления, резкое изменение температуры воздуха, осложнение ситуации на дорогах и тротуарах, усиление ветра до штормового. Зима — в расцвете", — написала Диденко.

Как говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра, 17 января, в Украине будет облачно. Временами снег. Ночью на Закарпатье и в Карпатах шел сильный снег. В горах Ивано-Франковщины и Закарпатья значительная снеголавинная опасность (третий уровень). Днем в южной части — мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На юге страны и Закарпатье 0-5 градусов тепла, в Крыму до 9 градусов тепла.

В Киеве умеренный снег. Температура около нуля.

Во Львове мокрый снег. Местами порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах местами гололедица. Температура 1-3 градуса тепла.

В Одессе мокрый снег с дождем. Местами порывы ветра 15-20 м/с, днем местами гололед, на дорогах гололедица. Температура 2-4 градуса тепла.

В Днепре в течение суток снег. Местами порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах местами гололедица. Температура от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

В Харькове умеренный снег. Местами порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах местами гололедица. Температура 0-2 градуса мороза.

В Карпатах умеренный снег. Местами порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах местами гололедица. Температура от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

18 января, в результате влияния активного циклона ожидается существенное осложнение погодных условий: на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей будут наблюдаться сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве — около 20 сантиметров.

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях — сильный дождь и мокрый снег. В Украине, кроме западных областей, усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях до 25-28 м/с. На дорогах страны гололедица.

Ранее синоптики сообщали, что нынешней зимой в большинстве областей Украины ожидается дефицит осадков, температура воздуха в пределах нормы — 5-6 градусов мороза.