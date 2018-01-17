В полиции показали видео с юристкой Ноздровской за несколько часов до убийства

В Министерстве внутренних дел показали видео с камер внешнего наблюдения, которые зафиксировали юристку Ирину Ноздровскую за час-полтора до убийства, когда она возвращалась домой.

Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

"Национальная полиция Украины продолжает расследование и, в случае наличия оснований, обязательно будет привлекать к ответственности других, кроме главного подозреваемого Россошанского-старшего. Нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом действительно драматичном, но банальном, чисто криминальном преступлении. На этих видео с камер наружного наблюдения — Ирина Ноздоровская за час-полтора до убийства по пути домой", — написал он в комментарии к видео.

Как отмечает Эспрессо, на видео Ноздровская в 15:40 29 декабря идет от улицы Институтской и заходит на станцию метро "Крещатик". В 16:11 камеры фиксируют ее в последний раз на станции метро "Героев Днепра", откуда следуют маршрутки в ее село Демидов. Ирина по дороге домой звонила родителям, сказала, что скоро будет дома. В 17:30 вышла из маршрутки, но домой уже не вернулась.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Погибшую уже похоронили.